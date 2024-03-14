Türkiye’nin en değerli sütü: A2

Şimdi sizleri Çanakkale'nin Ezine İlçesi'ndeki Uluova Süt Üretim merkezine götüreceğiz. En kaliteliye ulaşmak için; iyi tarım, hijyen ve ileri teknolojinin nasıl bir araya getirildiğini yakından göreceğiz.

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