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Türk mühendislerden sağırlar için uygulama! İşitme engellilerin sesi olacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2023 10:34
Türk mühendisler dünyada sayıları 500 milyonu bulan sağırların önündeki iletişim engelini kaldırmak için yeni bir uygulama geliştirdi. Cep telefonu, bilgisayar gibi bir çok yere entegre edilebilen bu uygulamayla artık sağırlar fiziki işaret dili olmaksızın hem işiten bireylerle hem de körlerle iletişime geçebilecek. İşte dünyada bir ilk olan o uygulamanın detayları...
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Türk mühendislerden sağırlar için uygulama
Türk mühendislerden sağırlar için uygulama
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