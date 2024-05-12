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Kurban kesimi tebliği Resmi Gazete’de! Kaçak kesimin cezası ne kadar?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 08:55
Kurban Bayramı yaklaşırken, bir dizi önlem de yürürlüğe girdi. İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 1 Haziran'da başlayacak. Kurban kesiminde kuralları ihlal edenlere ceza uygulanacak. İşte detaylar...
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