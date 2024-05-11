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29 il için sağanak yağış uyarısı! Yağış, İstanbul'da erken saatlerde etkili olmaya başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2024 18:20
Meteoroloji genel müdürlüğü, İstanbul da dahil olmak üzere 29 il için sarı kodlu uyarı verdi. Peki mega kentte hava durumu nasıl? A Haber muhabiri İslim İstanbullu havanın notlarını aktardı. İşte detaylar…
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29 il için sağanak yağış uyarısı!
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