29 il için sağanak yağış uyarısı! Yağış, İstanbul'da erken saatlerde etkili olmaya başladı

Meteoroloji genel müdürlüğü, İstanbul da dahil olmak üzere 29 il için sarı kodlu uyarı verdi. Peki mega kentte hava durumu nasıl? A Haber muhabiri İslim İstanbullu havanın notlarını aktardı. İşte detaylar…

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