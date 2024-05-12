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Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza! Park halindeki TIR’a başka bir TIR çarptı: 2 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 08:58
Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde park halindeki TIR'a başka bir TIR çarptı. Kazada iki kişi öldü. Malatya'da ise yolcu treni hemzemin geçitteki otomobile çarptı, ağır yaralanan 17 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.
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