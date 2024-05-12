Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza! Park halindeki TIR’a başka bir TIR çarptı: 2 ölü

Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde park halindeki TIR'a başka bir TIR çarptı. Kazada iki kişi öldü. Malatya'da ise yolcu treni hemzemin geçitteki otomobile çarptı, ağır yaralanan 17 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

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