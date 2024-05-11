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Bozkırın içindeki yeşil: Özvatan! Kadınların el emeği istihdama dönüştü

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 11.05.2024 18:20
Güncelleme:11.05.2024 18:23
Kayseri'nin Özvatan ilçesi, yeşil doğası, misafirperver yöre halkı ve tescilli lezzetleri ile öne çıkıyor. Özvatan, özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin ilgi odağı. İşte detaylar…
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