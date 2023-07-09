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Tunca Nehri’nde çevre kirliliği

A Haber
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Giriş: 09.07.2023 12:19
Edirne'deki Tunca Nehri'ne atılan çöpler kirliliğe neden oluyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. İşte bölgede son durum...
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