04 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tezgahlarda hangi balık kaç lira? Hamsi ne kadar?

Tezgahlarda hangi balık kaç lira? Hamsi ne kadar?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2023 14:04
Denizlerde av yasağı bitti, tezgahlar balıkla doldu. Balık fiyatları da düşmeye başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Selman Kutlu Trabzon'dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte balık fiyatları
İşte balık fiyatları
Haydarpaşa Garı’nda çalışmalar ne durumda?
Haydarpaşa Garı'nda çalışmalar ne durumda?
Sivas’ın Pamukkale’si Altınkale!
Sivas'ın Pamukkale'si Altınkale!
İstanbul’da bataklık tehlikesi! Durum vahim
İstanbul'da bataklık tehlikesi! Durum vahim
Yol verme kavgasında yanlışlıkla eşini vurdu!
Yol verme kavgasında yanlışlıkla eşini vurdu!
İki sürücünün silahlı çatışma kamerada!
İki sürücünün silahlı çatışma kamerada!
Altın, döviz, borsa... Uzman isim tarih verdi
Altın, döviz, borsa... Uzman isim tarih verdi
Sınır hattında yangın alarmı
Sınır hattında yangın alarmı
6 ilde şiddetli sağanak bekleniyor!
6 ilde şiddetli sağanak bekleniyor!
İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum
Sel suları kamyonu böyle sürükledi
Sel suları kamyonu böyle sürükledi
Ceviz büyüklüğünde yağdı! Telef oldular
Ceviz büyüklüğünde yağdı! Telef oldular
Daha Fazla Video Göster