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Terör örgütü PKK/KCK'nın Almanya sorumlusu İstanbul'da yakalandı

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Giriş: 20.04.2024 14:44
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu Mürsel Durmaz isimli terörist, İstanbul'da yakalanarak tutuklandı..
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