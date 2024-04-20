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TEM Otoyolu köprüsünde intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti

İHA
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Giriş: 20.04.2024 17:11
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde TEM Otoyolu köprüsüne çıkan vatandaş, intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin uğraşları sonucunda şahıs ikna edilirken, TEM Otoyolu İstanbul istikameti 30 dakika sonra trafiğe açıldı.
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