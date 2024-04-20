20 Nisan 2024, Cumartesi
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TEM Otoyolu köprüsünde intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde TEM Otoyolu köprüsüne çıkan vatandaş, intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin uğraşları sonucunda şahıs ikna edilirken, TEM Otoyolu İstanbul istikameti 30 dakika sonra trafiğe açıldı.