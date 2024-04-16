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Telefon bataryasının patlama anı kamerada

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Giriş: 16.04.2024 12:14
Ordu’nun Fatsa ilçesinde tamire götürülen cep telefonunun bataryası, şarj etme sırasında patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Telefon bataryasının patlama anı kamerada
Telefon bataryasının patlama anı kamerada
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