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Tekirdağ'da gökten çamur yağdı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2024 11:34
Tekirdağ’da gökyüzünden yağan çamur sebebiyle, sokak aralarında park halinde bulunan araçlar çamurla kaplandı.
Tekirdağ’da gökten çamur yağdı
Tekirdağ'da gökten çamur yağdı
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