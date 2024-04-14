Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı! Birçok ilin bağlantı noktası Kırıkkale yolunda yoğunluk var

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu yollardaydı. Günü birlik tatilcilerin de etkisiyle de tatilcilerin dönüş yolculuğu başlamış durumda. A Haber muhabiri Merve Pekmez detayları Kırıkkale’den aktardı. İşte detaylar…

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