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Taksiciye kaldırım taşı ile saldırdı! Yaralı taksici: Poşetin içinde gofret olduğunu sanıyordum

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 17.05.2024 12:01
İzmir'de taksi şoförlüğü yapan Selim Keleş geçen yıl bir yolcunun kaldırım taşlı saldırısına uğramıştı. İlk duruşmasına çıkan tutuklu sanık, "Elimdeki poşetin içinde gofret var sanıyordum" dedi.
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