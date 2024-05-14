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Taksiciden kadın yolcuya akıl almaz teklif kamerada: “Seni çift katlı otobüse bindiririm, gidersin”

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 13:53
İstanbul’da bir taksici, Suadiye’ye gideceğini söyleyen kadın müşterisini trafik bahanesiyle götürmek istemedi. Müşteri ile yaşanan tartışmada pişkin taksi sürücüsü, “Kadıköy’e geçerim, seni çift katlı otobüse bindiririm, gidersin” sözleriyle yolcuyu şoke etti. O anlar yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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