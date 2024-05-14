Taksiciden kadın yolcuya akıl almaz teklif kamerada: “Seni çift katlı otobüse bindiririm, gidersin”

İstanbul’da bir taksici, Suadiye’ye gideceğini söyleyen kadın müşterisini trafik bahanesiyle götürmek istemedi. Müşteri ile yaşanan tartışmada pişkin taksi sürücüsü, “Kadıköy’e geçerim, seni çift katlı otobüse bindiririm, gidersin” sözleriyle yolcuyu şoke etti. O anlar yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.