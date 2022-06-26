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Süs köpeği kartalın hedefi oldu! Pençeleriyle tuttuğu gibi havalandı...

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Giriş: 26.06.2022 09:23
Güncelleme:26.06.2022 09:24
Yavru köpek kel kartalın hedefi oldu. Bahçede oynayan 8 aylık Yorkie cinsi köpeği pençeleriyle kapan kartalın görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Bakın daha sonra neler yaşandı...
Süs köpeği kartalın hedefi oldu SÜS KÖPEĞİ KARTALIN HEDEFİ OLDU

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Süs köpeği kartalın hedefi oldu
Süs köpeği kartalın hedefi oldu
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