26 Haziran 2022, Pazar
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Süs köpeği kartalın hedefi oldu! Pençeleriyle tuttuğu gibi havalandı...
Yavru köpek kel kartalın hedefi oldu. Bahçede oynayan 8 aylık Yorkie cinsi köpeği pençeleriyle kapan kartalın görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Bakın daha sonra neler yaşandı...