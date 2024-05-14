14 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sürücünün yaralandığı kaza kamerada! Taksiden indiği esnada otomobil çarptı

Sürücünün yaralandığı kaza kamerada! Taksiden indiği esnada otomobil çarptı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2024 15:53
Edirne'de bir taksici çalıştığı durağın önüne gelerek kapıyı açıp indiği esnada, arkadan hızla gelen bir otomobil kendisine çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sürücünün yaralandığı kaza kamerada!
Sürücünün yaralandığı kaza kamerada!
Yer kapma meselesi satırlı kavgaya döndü
Yer kapma meselesi satırlı kavgaya döndü
25 metre derinlikte delil aradılar
25 metre derinlikte delil aradılar
Süpermarketlere karşı 65 yıldır bakkal işletiyor
Süpermarketlere karşı 65 yıldır bakkal işletiyor
Leylekler 50 yılı aşkındır mahallenin misafiri
Leylekler 50 yılı aşkındır mahallenin misafiri
Soma maden faciasının 10. yılı!
Soma maden faciasının 10. yılı!
Kemikler Berzeg’in mi? Rapor ortaya çıktı
Kemikler Berzeg'in mi? Rapor ortaya çıktı
Madende göçük! 1 işçi hayatını kaybetti
Madende göçük! 1 işçi hayatını kaybetti
Fatih’te feci kaza kameraya yansıdı
Fatih'te feci kaza kameraya yansıdı
Dünya Çiftçiler Günü
Dünya Çiftçiler Günü
Sokaklarda aradığı altınını sosyal medyadan buldu
Sokaklarda aradığı altınını sosyal medyadan buldu
Ehliyetime el konulması çok iyi oldu
"Ehliyetime el konulması çok iyi oldu"
Daha Fazla Video Göster