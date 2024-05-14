Sürücünün yaralandığı kaza kamerada! Taksiden indiği esnada otomobil çarptı

Edirne'de bir taksici çalıştığı durağın önüne gelerek kapıyı açıp indiği esnada, arkadan hızla gelen bir otomobil kendisine çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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