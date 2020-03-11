11 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
11.03.2020

Taksim’de otel çalışanı, kazada yaralanan kadının elini bir an bırakmadı

İstanbul’da Taksim Meydanı’nda sabah saatlerinde paniğe neden olan bir kaza yaşandı. Yaya geçidi olmayan yerden karşıya geçmeye çalışan kadına taksi çarptı. Yaralanan genç kadını gören bir otel çalışanı kadının yanına gelerek ambulans gelene kadar kadının elini tuttu, kadına moral vermeye çalıştı.

Kaza, Taksim Meydanı'nda saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim Meydanı'ndan Sıraselviler Caddesine seyir halinde olan taksi sürücüsü Kadir Gürkan, karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kadına çarptı. Taksinin çarptığı kadın havaya fırlayarak yere düştü. Kaza yaşandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genç kadını Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Vücudunda kırık tespit edilen kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GENÇ KADININ ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI

Yaralanan genç kadının yardımına sağlık ekipleri gelene kadar yakında bulunan bir otelin çalışanı koştu. Otel çalışanı, yaralı kadının elini bir an olsun bırakmayarak moral vermeye çalıştı. Bunun yanı sıra taksi sürücüsünün de montunu çıkartarak yaralının üzerini örttüğü görüldü.

"SANKİ BİR ŞEYDEN KAÇIYORMUŞ GİBİ ÖNÜME ATLADI"

Yaralanan kadının koşarak karşıya geçmeye çalıştığını belirten Kadir Gürkan," Normal bir hızda ilerliyordum. Koşarak karşıya geçmek istedi. Korna çalmama rağmen arabanın önüne atladı. Sanki bir yerden kaçıyordu. Etrafına bakmıyordu. Benim müşterim vardı. Ona çarpmamak için uğraştım ancak fren yapmama rağmen çarptım" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ellerimizi nasıl yıkamalıyız?
Ellerimizi nasıl yıkamalıyız?
Bu sabah İstanbul! Bir an bırakmadı
Bu sabah İstanbul! Bir an bırakmadı
Koronavirüs nedir? Korunmak için neler yapılmalı?
Koronavirüs nedir? Korunmak için neler yapılmalı?
Trafiğe çıkacaklar dikkat!
Trafiğe çıkacaklar dikkat!
Al yanaklı melek! Sözün bittiği yer
Al yanaklı melek! Sözün bittiği yer
Cani anne! Okuyunca kanınız çekilecek
Cani anne! Okuyunca kanınız çekilecek
Dilenciden şok sözler
Dilenciden şok sözler
İranlı hemşirenin yürek parçalayan sözleri!
İranlı hemşirenin yürek parçalayan sözleri!
Tacize uğrayan genç kız sinir krizi geçirdi
Tacize uğrayan genç kız sinir krizi geçirdi
Sultangazi'de dehşet! Bir anda yere yığıldı!
Sultangazi'de dehşet! Bir anda yere yığıldı!
Erkek arkadaşıyla kavga eden kişiye saldırdı
Erkek arkadaşıyla kavga eden kişiye saldırdı
Emniyet çıkışı şoke eden sözler!
Emniyet çıkışı şoke eden sözler!
Daha Fazla Video Göster