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Son dakika: Soğuklar şiddetini artırdı! 142 yılın en yoğun kar yağışı

A Haber
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Giriş: 15.02.2021 09:35
Güncelleme:15.02.2021 09:40
Son dakika haberi... Soğuk havaların her geçen dakika şiddetini artırdığı Rusya kara teslim oldu. Başkent Moskova 142 yılın en yoğun kar yağışına sahne oldu. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

Rusya'da soğuklar şiddetini artırdı. Moskova 142 yılın en yoğun kar yağışına sahne oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 1 metreye yakın kar kalınlığı var

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