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Son dakika: Soğuklar şiddetini artırdı! 142 yılın en yoğun kar yağışı
Son dakika haberi... Soğuk havaların her geçen dakika şiddetini artırdığı Rusya kara teslim oldu. Başkent Moskova 142 yılın en yoğun kar yağışına sahne oldu. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
Rusya'da soğuklar şiddetini artırdı. Moskova 142 yılın en yoğun kar yağışına sahne oldu.
Rusya'nın başkenti Moskova'da 1 metreye yakın kar kalınlığı var