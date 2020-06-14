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Son dakika: O bölgede denize girenler dikkat! Köpek balığı kıyıya yakın ilk kez görüldü |Video

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Giriş: 14.06.2020 09:15
Güncelleme:14.06.2020 09:24
Son dakika haberi... Edirne Saros Körfezi'nde köpek balığı görüntülendi. Amatör balıkçılık yapan Yunus Saç(60), Saros Körfezi'nde avlanırken, teknesine yaklaşan bir köpek balığını cep telefonu ile görüntüledi. Enez'de kıyıya yakın ilk kez bir köpek balığı gördüğünü belirten Saç, "Bu balıklar daha derin sularda ve açıkta yaşarlar. Bizim bulunduğumuz yerde suyun derinliği 15 metreydi." ifadelerini kullandı.

Edirne'nin Enez ilçesinde amatör balıkçılık yapan Yunus Saç(60), Saros Körfezi'nde avlanırken, teknesine yaklaşan bir köpek balığını cep telefonu ile görüntüledi. Saç, "Karadan yaklaşık bir 1 mil açıkta, Yunanistan karasuları sınırında 15 metre derinlikte oltayla balık avlıyorduk. Birden yanımıza 2 metre uzunluğunda bir köpek balığı geldi. Teknemizin etrafında dolanarak tur attı. Bu sırada biz kendisine tuttuğumuz balıklardan verdik. Balıkları yedi ve yaklaşık 15 dakika teknenin etrafında kaldı" dedi.

Enez ilçesinde amatör balıkçılık yapan Yunus Saç, teknesiyle balık tutmak için damadı Aslan Cihan ile birlikte Saros Körfezi'ne açıldı. Kıyıdan yaklaşık 1 mil açılan Saç, 15 metre derinlikte balık tuttuğu sırada teknenin yanında pamuk türü olduğunu tahmin edilen bir köpek balığı geldi. Köpek balığı tekne çevresinde tur atarken, Saç ve Cihan büyük şaşkınlık yaşadı. Saç, cep telefonunu çıkarak, tekne çevresinde dolaşan köpek balığını görüntülerken, Cihan da balık vererek besledi.

DAKİKALARCA TEKNENİN ETRAFINDA DOLANDI

Enez'de 30 yıldır amatör balıkçılık yaptığını ve ilk kez bu kadar yakında köpek balığı gördüğünü söyleyen Saç, "Sabah saatlerinde damadım ile birlikte tekneyle balığa çıktık. Karadan yaklaşık bir 1 mil açıkta, Yunanistan karasuları sınırında 15 metre derinlikte oltayla balık avlıyorduk. Birden yanımıza 2 metre uzunluğunda bir köpek balığı geldi. Teknemizin etrafında dolanarak tur attı. Bu sırada biz kendisine tuttuğumuz balıklardan verdik. Balıkları yedi ve yaklaşık 15 dakika teknenin etrafında kaldı. Bizi hiç korkutmadı bu anları cep telefonu kamerasına anı olsun diye çektik" dedi.

'BU KADAR YAKINDA GÖRÜLMEZ'

Enez'de kıyıya yakın ilk kez bir köpek balığı gördüğünü belirten Saç, "Bu balıklar daha derin sularda ve açıkta yaşarlar. Bizim bulunduğumuz yerde suyun derinliği 15 metreydi. Kendisiyle bir bağ kurduk, hiç korkmadım. Balıkları yedikten bir süre sonra derin sulara doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Bir daha görmek isterim" diye konuştu.

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