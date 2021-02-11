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Son dakika: Kefenin içinden çıkanlar dehşete düşürdü! Cenaze yerine...
Son dakika haberi... Rusya'da doğum sırasında öldüğü belirtilen ikiz bebeklerin defnedilmesi sırasında kefenin içinden çıkanlar dehşete düşürdü. Şok geçiren baba durumu hemen polislere bildirdi.
Son dakika haberi... Rusya'da doğum sırasında öldüğü belirtilen ikiz bebeklerin defnedilmesi sırasında kefenin içinden çıkanlar dehşete düşürdü. Şok geçiren baba durumu hemen polislere bildirdi.