07 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Hindistan'da buzul faciası! Onlarca kişinin ölümüne yol açtı

Son dakika: Hindistan'da buzul faciası! Onlarca kişinin ölümüne yol açtı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2021 12:56
Güncelleme:07.02.2021 13:02
Son dakika haberi... Hindistan’ın kuzeyinde yer alan Himalayalar’dan buzul parçasının düşmesi nehrin taşmasına yol açtı. Yetkililer, en az 100 kişinin ölmesinden endişe ediyor.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakand eyaletinde Himalayalar'dan kopan buzul parçası, Chamoli bölgesindeki Dhauliganga Nehri'ne düştü. Uttarakhand eyalet yönetimi, nehirde su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen ani selde yaklaşık 100-150 kişinin ölmüş olabileceğini açıkladı. Nehrin çevresindeki köylerde büyük hasar meydana gelirken, bölgede tahliye emri verildiği öğrenildi. Bölgedeki hidroelektrik santralinde çalışan işçilerin de kayıp olduğu belirtildi.



HİNT ORDUSU TEYAKKUZA GEÇTİ
Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait 3 helikopter kurtarma operasyonlarına destek vermek için bölgeye sevk edildi. Ordu, gereksinime göre daha fazla helikopter gönderilebileceğini açıkladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Uttarakhand'daki talihsiz durumu takip ediyoruz. Halkımız oradaki herkesin güvenliği için dua ediyor. Üst düzey yetkililerle sürekli iletişim halindeyiz" dedi.

Uttarakhand Eyalet Başbakanı Trivendra Singh Rawat da yaptığı açıklamada, "Chamoli bölgesinden bir felaket bildirildi. Bölge idaresi, polis ve afet yönetimi yönlendirildi. Hükümet gerekli tüm adımları atıyor" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Oltayla tuttu! Onlarca kiloluk...
Oltayla tuttu! Onlarca kiloluk...
Kreşteki şiddeti oyuncakla ortaya çıkardı
Kreşteki şiddeti oyuncakla ortaya çıkardı
Hindistan'da buzul faciası
Hindistan'da buzul faciası
Kuzu sandı! Bakın ne çıktı?
Kuzu sandı! Bakın ne çıktı?
Rasathane-i Amire'den Kandilli Rasathanesi'ne
Rasathane-i Amire'den Kandilli Rasathanesi'ne
İstanbul'da sis manzaraları
İstanbul'da sis manzaraları
Sıra dışı intikam!
Sıra dışı intikam!
Mezarlıkta bebek sesi! Ekipleri harekete geçirdi
Mezarlıkta bebek sesi! Ekipleri harekete geçirdi
Yeni tedbirler alınacak mı?
Yeni tedbirler alınacak mı?
Sahte bal çetesi!
Sahte bal çetesi!
İşte Salak Milyoner'in çekildiği yerler
İşte Salak Milyoner'in çekildiği yerler
Böyle içerseniz ömrü uzatıyor
Böyle içerseniz ömrü uzatıyor
Daha Fazla Video Göster