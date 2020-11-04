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Son dakika: Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'e acı veda! Binlerce kişi bu acıya ortak oldu
Son dakika haberi... İzmir depreminde enkazdan 91. saatte kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin Rıza Bey Apartmanı'nda enkazda hayatını kaybetti. Ayda'nın annesi Gezgin'e cenaze töreni düzenlendi. Törende binlerce kişi bu acıya ortak oldu. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
İzmir depreminde enkazdan 91. saatte kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin Rıza Bey Apartmanı'nda enkazda hayatını kaybetti. Ayda'nın annesi Gezgin'e cenaze töreni düzenlendi.
Törende binlerce kişi bu acıya ortak oldu. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
Ayda'nın abisinin annesinin tabutuna yürekleri yakan son bakışı.