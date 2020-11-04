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Son dakika: Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'e acı veda! Binlerce kişi bu acıya ortak oldu

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Giriş: 04.11.2020 13:32
Güncelleme:04.11.2020 14:05
Son dakika haberi... İzmir depreminde enkazdan 91. saatte kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin Rıza Bey Apartmanı'nda enkazda hayatını kaybetti. Ayda'nın annesi Gezgin'e cenaze töreni düzenlendi. Törende binlerce kişi bu acıya ortak oldu. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

İzmir depreminde enkazdan 91. saatte kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin Rıza Bey Apartmanı'nda enkazda hayatını kaybetti. Ayda'nın annesi Gezgin'e cenaze töreni düzenlendi.

Törende binlerce kişi bu acıya ortak oldu. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

Son dakika: Aydanın annesi Fidan Gezgine acı veda! Binlerce kişi bu acıya ortak oldu SON DAKİKA: AYDA'NIN ANNESİ FİDAN GEZGİN'E ACI VEDA! BİNLERCE KİŞİ BU ACIYA ORTAK OLDU

Ayda'nın abisinin annesinin tabutuna yürekleri yakan son bakışı.

İzmir’de enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezginin sağlık durumu hakkında flaş açıklama İZMİR'DE ENKAZDAN 91 SAAT SONRA KURTARILAN AYDA GEZGİN'İN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA
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AFAD ekibinin Ayda Gezgine ulaştığı an! AFAD EKİBİNİN AYDA GEZGİN'E ULAŞTIĞI AN!
Son dakika: Rıza Bey Apartmanında Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı! O anları canlı yayında sevinç gözyaşlarıyla anlattı SON DAKİKA: RIZA BEY APARTMANI'NDA AYDA GEZGİN CANLI OLARAK KURTARILDI! O ANLARI CANLI YAYINDA SEVİNÇ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

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