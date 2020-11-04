04 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'e acı veda! Binlerce kişi bu acıya ortak oldu

Son dakika: Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'e acı veda! Binlerce kişi bu acıya ortak oldu

Son dakika haberi... İzmir depreminde enkazdan 91. saatte kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin Rıza Bey Apartmanı'nda enkazda hayatını kaybetti. Ayda'nın annesi Gezgin'e cenaze töreni düzenlendi. Törende binlerce kişi bu acıya ortak oldu. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

Giriş Tarihi: 04.11.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 14:03
  • 1
  • 16
Son dakika: Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'e acı veda! Binlerce kişi bu acıya ortak oldu

İzmir depreminde enkazdan 91. saatte kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin Rıza Bey Apartmanı'nda enkazda hayatını kaybetti. Ayda'nın annesi Gezgin'e cenaze töreni düzenlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Son dakika: Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'e acı veda! Binlerce kişi bu acıya ortak oldu

Törende binlerce kişi bu acıya ortak oldu.

  • 3
  • 16
Son dakika: Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'e acı veda! Binlerce kişi bu acıya ortak oldu

Ayda'nın abisinin annesinin tabutuna yürekleri yakan son bakışı.

  • 4
  • 16
Son dakika: Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'e acı veda! Binlerce kişi bu acıya ortak oldu
  • 5
  • 16
Son dakika: Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'e acı veda! Binlerce kişi bu acıya ortak oldu