Bebeklerin kordon kanını güzellik vaadiyle pazarlıyorlar! ATV Haber böyle deşifre etti

Yenidoğan bebeklerin kordonundan alınan kanın estetik işlemlerde kullanılması yasak olmasına rağmen bazı güzellik merkezlerinin sosyal medya üzerinden pazarlama yaptığı ortaya çıktı. ATV Haber muhabiri İremnaz Aksoy ve Zeki Günal'ın özel haberinde o merkezlerin yasa dışı yöntemi tek tek deşifre edilirken, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taha Takmaz uygulamanın hangi şartlarda yasal olduğunu anlattı. Skandalın ardından Sağlık Bakanlığı 12 işletme hakkında soruşturma başlattı.