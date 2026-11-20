Murat Kurum'dan Antalya Mutabakatı çağrısı

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) 12. gününde kritik kapanış oturumu başladı. Örtü Karar'ın kabulünün gündeme geleceği oturumun açılışını yapan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 196 ülke ile Avrupa Birliği'nin temsilcilerine ve delegelerine seslenerek Antalya Mutabakatı ve iklim eylemi için uzlaşı çağrısında bulundu.