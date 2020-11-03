Son dakika: Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda bebek Türkiye'yi selamladı

KÖFTE-AYRAN İSTEDİ

Mucizenin adı Ayda Gezgin'in ise ambulansla hastaneye götütülürken köfte ayran istedi. Sağlık durumu iyi olan Ayda'nın bu sözleri ise tebessüm yarattı.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TWEET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan mucize çocun Ayda'yla ilgili sosoyal medyadan şu paylaşımı yaptı: "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..."

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