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Son dakika: Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda bebek Türkiye'yi selamladı

Son dakika haberine göre; Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan 'in 'nde çekilen fotoğrafları yayınlandı. Ayda bebek, 'yi böyle selamladı...

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Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Son dakika: Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda bebek Türkiye'yi selamladı

Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan 'in 'nde çekilen fotoğraflar yayınlandı.

Ayda'dan yeni fotoğraflar! Türkiye'yi selamladı AYDA'DAN YENİ FOTOĞRAFLAR! TÜRKİYE'Yİ SELAMLADI

MUCİZENİN ADI; AYDA
İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altından kurtarılann 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler cenazeyi, enkazdan çıkardı.


KÖFTE-AYRAN İSTEDİ
Mucizenin adı Ayda Gezgin'in ise ambulansla hastaneye götütülürken köfte ayran istedi. Sağlık durumu iyi olan Ayda'nın bu sözleri ise tebessüm yarattı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TWEET
Başkan Recep Tayyip Erdoğan mucize çocun Ayda'yla ilgili sosoyal medyadan şu paylaşımı yaptı: "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..."

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Dünya Elif Perinçek ve Ayda Gezgin'i konuşuyor! DÜNYA ELİF PERİNÇEK VE AYDA GEZGİN'İ KONUŞUYOR!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: Geçmiş olsun güzel yavrum SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AYDA PAYLAŞIMI: GEÇMİŞ OLSUN GÜZEL YAVRUM
Türkiye tek yürek oldu! Ayda gülümsedi herkes ağladı! TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU! AYDA GÜLÜMSEDİ HERKES AĞLADI!
Ayda Gezgin'i böyle kurtarmıştı! O fotoğrafın hikayesini anlattı... AYDA GEZGİN'İ BÖYLE KURTARMIŞTI! O FOTOĞRAFIN HİKAYESİNİ ANLATTI...
Ayda bebek 91 saat sonra enkazdan çıkarıldı! İşte kurtarılma anı AYDA BEBEK 91 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI! İŞTE KURTARILMA ANI
AFAD ekibinin Ayda Gezgin'e ulaştığı an! AFAD EKİBİNİN AYDA GEZGİN'E ULAŞTIĞI AN!

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