Emekli maaşları nasıl düzenlenecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, hangi formüller gündemde?

Milyonlarca emeklinin gözü maaşlara yapılacak düzenlemeye çevrildi. Emekli maaşlarına yönelik masadaki formüller ve en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, maaş düzenlemesi nasıl yapılacak? Hangi formüller değerlendiriliyor? En düşük emekli maaşı kaç liraya yükselecek? A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, merak edilen soruları konuğuyla birlikte ele aldı.