Güllü soruşturmasında havalimanında çarpıcı detay! Yurt dışı yasağını uçak kapısında öğrendi

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yalan tanıklık suçlamasıyla yargılanan Sultan Nur Ulu, 16 Kasım 2026'da yeniden yürürlüğe giren yurt dışına çıkış yasağını KKTC uçağına binmek üzereyken öğrendi. Havalimanında yaşanan ve ilk kez ATV Haber tarafından ulaşılan görüntülerde Ulu'nun uçuşuna izin verilmediği ve geri dönmek zorunda kaldığı görüldü.