Altın yatırımcısı dikkat! Piyasalarda manipülasyon fırtınası: İslam Memiş A Haber'de uyardı

Küresel piyasalarda altın, gümüş, kripto para ve borsalarda yaşanan sert düşüşler yatırımcıları tedirgin ederken, İslam Memiş A Haber ekranlarında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 2026'yı "manipülasyon yılı" olarak nitelendiren Memiş, "40 yılda bir yaşanan bir piyasa" sözleriyle uyardı. Kapalıçarşı'da fiziki altın ile ekran fiyatı arasındaki farkı açıklayan uzman isim, 7 bin 500-8 bin liradan altın alanlara ve yeni alım yapmayı düşünenlere kritik mesajlar verdi.