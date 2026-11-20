Hal Yasası'nın taslak maddeleri belli oldu

Sebze ve meyve fiyatlarında aracı zincirini kısaltmayı hedefleyen 9 maddelik yeni Hal Yasası taslağı Meclis'e gönderildi. Üreticinin ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmasını, kooperatiflerin yaygınlaştırılmasını ve yerli ürünlerin market raflarındaki payının artırılmasını amaçlayan düzenlemeye ilişkin A Haber ekranlarına konuk olan AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı, yasanın takviminden dijitalleşme vizyonuna ve gıda enflasyonuna kadar birçok konuda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.