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Sefaköy'de İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var! Yolcular camlar kırılarak çıkarıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2022 13:59
D100 Sefaköy yan yolda, İETT otobüsü kaza yaptı. Otobüsteki yolcular camlar kırılarak çıkarıldı. İlk belirlemelere 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.
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