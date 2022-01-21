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Şanlıurfa’da buzlanan yolda kayan otomobilin çocuğa çarptığı kaza kamerada

DHA
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Giriş: 21.01.2022 14:35
Güncelleme:21.01.2022 14:46
Şanlıurfa’da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında yürüyen çocuğa çarptı. Çocuğun yaralandığı kaza başka bir aracın kamerasına kaydedildi. Kentte, 3 yıl aradan sonra yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle buzlanma, çok sayıda kazayı da beraberinde getirdi. Akşemsettin Mahallesinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kaygan yolda kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen çocuğa çarptı. Kazada çocuk yaralandı. Yaralı çocuk, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bu arada kaza, yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı.
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