17 Nisan 2024, Çarşamba
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Sandalyeyle darbedilen site sakini, mağduriyetini pankartla dile getirdi
İzmir'in Bornova ilçesinde bir site sakini kadın, apartman toplantısında site görevlisi tarafından darbedildiğini iddia etti. Tehdit edildiğini de öne süren kadın, mağduriyetini ve korkusunu dile getirmek için evine durumu bildiren pankart astı.