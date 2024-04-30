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Gülbeyaz Albayrak son yolculuğuna dualarla uğurlandı!
Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın annesi Gülbeyaz Albayrak (91) hayatını kaybetti. 91 yaşındaki Gülbeyaz Albayrak için ikindi namazının ardından Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Albayrak ve aile bireyleri taziyeleri kabul etti.
Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İsmailağa Cemaati Lideri Fikri Doğan, Esenler Belediye Başkanı Tevik Göksu, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, İBB Ak Parti Grup Başkanı Zeynel Abidin Okul, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Süleyman Soylu, milletvekilleri ve Albayrak'ın sevenleri katıldı. Gülbeyaz Albayrak'ın tabutu başında torunları dua etti.