30 Nisan 2024, Salı
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İlahi söyleyen çocuğa çirkin saldırı! Tacettin Kutay’ın kızına sözlü taciz
Akşam Gazetesi Yazarı ve Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Tacettin Kutay, dün akşam sosyal medya hesabından bir görüntü paylaştı. Kutay ve 6 yaşındaki kızı, Kadıköy Göztepe'de yolda yürürken bir kadının sözlü tacizine uğradı. Görüntü de zaten o tacizin hemen sonrasına ait. Kamerayı görünce yüzünü gizlemeye çalışan kadın, yaptığı yanlışı bildiğinden dolayı olay yerinden kaçıp uzaklaşmak istedi. Ayrımcılığa uğradıklarını söyleyen Kutay, hemşire olduğu öğrenilen kadından şikayetçi oldu.