30 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Aksaray'da kaza sonrası ilginç anlar! Canını unuttu: Yüzünün derdine düştü: Yüzüm çok mu kötü?

Aksaray'da kaza sonrası ilginç anlar! Canını unuttu: Yüzünün derdine düştü: Yüzüm çok mu kötü?

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.04.2024 21:11
Kaza sonrası ilginç anlar Aksaray’da yaşandı. İddiaya göre, kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonette sıkışan yaralı feryat ederken, kendisine müdahale eden sağlık görevlilerine “Yüzüm çok mu kötü?” diye sorup üzüntüsünü dile getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canını unuttu yüzünün derdine düştü!
Canını unuttu yüzünün derdine düştü!
Büyü yalanıyla 175 milyonluk vurgun!
Büyü yalanıyla 175 milyonluk vurgun!
İlahi söyleyen çocuğa çirkin saldırı!
İlahi söyleyen çocuğa çirkin saldırı!
Yaşlı adam pompalı tüfekle dükkanı bastı!
Yaşlı adam pompalı tüfekle dükkanı bastı!
Kilolarca gümrük kaçağı tütün ele geçirildi!
Kilolarca gümrük kaçağı tütün ele geçirildi!
Tatile gitti eşini öldürdü!
Tatile gitti eşini öldürdü!
Gıda etiketlerinde gizlenen tehlike
Gıda etiketlerinde gizlenen tehlike
Önce yumurta fırlattı sonra aracıyla çarptı
Önce yumurta fırlattı sonra aracıyla çarptı
Sürücü 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı!
Sürücü 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı!
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Altın düşer mi yükselir mi? A Haber’de tarih verdi
Altın düşer mi yükselir mi? A Haber'de tarih verdi
Yumurtalı park kavgası kamerada!
Yumurtalı park kavgası kamerada!
Daha Fazla Video Göster