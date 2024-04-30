Aksaray'da kaza sonrası ilginç anlar! Canını unuttu: Yüzünün derdine düştü: Yüzüm çok mu kötü?

Kaza sonrası ilginç anlar Aksaray’da yaşandı. İddiaya göre, kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonette sıkışan yaralı feryat ederken, kendisine müdahale eden sağlık görevlilerine “Yüzüm çok mu kötü?” diye sorup üzüntüsünü dile getirdi.

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