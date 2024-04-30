30 Nisan 2024, Salı
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Büyü yalanıyla 175 milyonluk vurgun! İş kadınına fal ve büyü tezgahı: Kaynanan sana büyü yapmış
Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi... Münih'te aile şirketinin yöneticisi iş kadını, işsizlik maaşıyla geçinen kişiyle tanıştığında, başına geleceklerden habersizdi. Su, el ve kahve falıyla başlayan süreç, "size büyü yapmışlar" tezgahıyla sürdü ve birazdan izleyeceğiniz yalanlar silsilesinin sonunda, basireti bağlanan talihsiz kadın o sahtekara altı yılda yaklaşık beş milyon Euro kaptırdı.