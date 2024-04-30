Tatile gitti eşini öldürdü! Olay yerinden hızla uzaklaştı

Adıyaman’da, bir kişi tatil için geldikleri Adıyaman’da, 2 çocuklu eşi olan Esra Yıldız'ın boğazını gece saatlerinde kesici aletle kesti. Kocası tarafından boğazı kesilen kadın daha sonra göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Eşini öldüren A.Y., olay yerinden hızla kaçarken durumu fark eden vatandaşlar sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerine bildirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Akıncılar Beldesine bağlı Göçeri Köyünde bulunan Buhara Evlerine tatil amaçlı gelen A.Y., ile Esra Yıldız (25), isimli çift burada tatil yapmak ve kafa dinlemek istedi. A.Y., isimli koca, 2 çocuklu eşi olan Esra Yıldız'ın boğazını gece saatlerinde kesici aletle kesti. Kocası tarafından boğazı kesilen kadın daha sonra göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Eşini öldüren A.Y., olay yerinden hızla kaçarken durumu fark eden vatandaşlar sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından Esra Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Burada işlemleri tamamlanan Esra Yıldız'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine götürüldü. Eşini öldüren ve daha sonra olay yerinden kaçan A.Y., isimli şahıs ise jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Göçeri Köyü yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.