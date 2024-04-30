30 Nisan 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
“E” ile başlayan kodlara dikkat! Gıda etiketlerinde gizlenen tehlike
Paketli gıdaların içindekiler kısmında yazan "E" ile başlayan birçok kod bulunuyor. Bu kodlar ürünlerdeki katkı maddelerini ifade ediyor. Ürünlerdeki katkı maddeleri sayısız hastalığa, hatta bağımlılığa yol açıyor. Peki biz bu konuda ne kadar dikkatliyiz? Detaylar haberimizde...