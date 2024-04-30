“E” ile başlayan kodlara dikkat! Gıda etiketlerinde gizlenen tehlike

Paketli gıdaların içindekiler kısmında yazan "E" ile başlayan birçok kod bulunuyor. Bu kodlar ürünlerdeki katkı maddelerini ifade ediyor. Ürünlerdeki katkı maddeleri sayısız hastalığa, hatta bağımlılığa yol açıyor. Peki biz bu konuda ne kadar dikkatliyiz? Detaylar haberimizde...

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