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“E” ile başlayan kodlara dikkat! Gıda etiketlerinde gizlenen tehlike

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2024 19:53
Paketli gıdaların içindekiler kısmında yazan "E" ile başlayan birçok kod bulunuyor. Bu kodlar ürünlerdeki katkı maddelerini ifade ediyor. Ürünlerdeki katkı maddeleri sayısız hastalığa, hatta bağımlılığa yol açıyor. Peki biz bu konuda ne kadar dikkatliyiz? Detaylar haberimizde...
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