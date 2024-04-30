Başkent Ankara'da bir kadın, park ettiği otomobilinin çıkışını engelleyen araca önce yumurta fırlattı, sonra aracıyla çarptı. Öfkeli kadının o anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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