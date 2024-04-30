Yaşlı adam pompalı tüfekle dükkanı bastı! Şahıs berberi ve müşterisini vurarak öldürdü

Kütahya'da pompalı tüfekle berber dükkanını basan 80 yaşındaki şahıs, berberi ve müşterisini vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Saba Sokak'taki faaliyet gösteren berber dükkanına giden 80 yaşındaki Rıfat K., belirlenemeyen sebepten dolayı iş yerine rastgele ateş ederek, olay yerinden ayrıldı.



Silah seslerini duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 51 yaşındaki kuaför Necmi Aslan ile berberde müşteri olarak bulunan 60 yaşındaki Hüseyin Erden'in olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirledi. Zanlı Rıfat K., olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.