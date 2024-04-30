Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı!

Antalya’nın Akseki ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kamyonet yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaralanan sürücü, ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkartılabildi.

Kaza, Akseki-İbradı kara yolu Çamlıyokuş mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kudret Yangöz (65) idaresindeki 07 DHV 42 plakalı kamyonet, rampa aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 100 metrelik uçuruma uçtu. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Birimi yönlendirildi. Yaralı, Akseki İtfaiye Birimi kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.