24 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sakarya'da zincirleme kaza | 15 otomobilin karıştığı kaza sonrası Ankara yönü ulaşıma kapandı

Sakarya'da zincirleme kaza | 15 otomobilin karıştığı kaza sonrası Ankara yönü ulaşıma kapandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.10.2021 14:40
TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 3 farklı noktada 15’ten fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Kaza sebebi ile Ankara istikametine ulaşım kapandı. Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi mevkiinde yağışın da etkisi ile 3 farklı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 15’ten fazla araç birbirine girdi. Yaklaşık 1 kilometlik mesafe içerisinde meydana gelen kazalarda; çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Kaza bölgesine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sebebi ile Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Zincirleme kaza! Ejder zırhlısının...
Zincirleme kaza! Ejder zırhlısının...
Sakarya’da zincirleme kaza | 15 araç birbirine girdi
Sakarya'da zincirleme kaza | 15 araç birbirine girdi
Bursa’da yangın tüpü düştü, market toz bulutuyla kaplandı
Bursa'da yangın tüpü düştü, market toz bulutuyla kaplandı
Öğrenci servisiyle, otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Öğrenci servisiyle, otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Zorlu mesai: Bu işi yapana günlük 600 lira
Zorlu mesai: Bu işi yapana günlük 600 lira
İstanbul’da kadim medeniyetlere ait tarihi eserler yakalandı
İstanbul'da kadim medeniyetlere ait tarihi eserler yakalandı
Sarıyer’de evleri akrep ve fare bastı!
Sarıyer'de evleri akrep ve fare bastı!
Ek yerleştirmede kontenjanlar doldu!
Ek yerleştirmede kontenjanlar doldu!
İstanbullu Robinson Crusoe
İstanbullu Robinson Crusoe
Arda Yurtseven’in ölümü mercek altında!
Arda Yurtseven'in ölümü mercek altında!
Boşanacağı adliyeye cenazesi geldi!
Boşanacağı adliyeye cenazesi geldi!
Endüstriyel trans yağ asitlerine dikkat! Hangi besinlerde trans yağlar bulunur?
Endüstriyel trans yağ asitlerine dikkat! Hangi besinlerde trans yağlar bulunur?
Daha Fazla Video Göster