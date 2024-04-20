Rüzgardan kopan baz istasyonu direği 5. kattan otomobilin üzerine düştü, düşme anı kameraya yansıdı

Konya’nın Karapınar ilçesinde etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezi ve çevresinde saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan rüzgar sebebi ile 5 katlı bir iş hanının üzerindeki baz istasyonu direği yerinden koparak aşağıdaki otomobilin üzerine düştü. Düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi.