Rakibinden kaçan boğa hakemi yaraladı! İşte o anlar…

Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen boğa güreşi festivalinde bir kaza yaşandı. Arenada rakibinden kaçan bir tonluk boğa, hakeme çarpıp, üzerine basarak geçti. O anlar kameralara yansıdı.

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