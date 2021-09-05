PORTRE - Efsane boksör Muhammed Ali | İnançlarından asla taviz vermedi

Efsane boksör Muhammed Ali 61 yıl önce bugün 1960 Roma Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmıştı. Ancak olimpiyatlardan döndükten iki gün sonra bir lokantada sadece beyazlara servis yapıldığını öğrenince altın madalyasını Ohio Nehri'ne attı. İşte hem sporculuk anlayışı hem de politik unutulmaz izler bırakan Muhammed Ali'nin yaşamından önemli kesitler...

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