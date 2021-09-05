05 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları PORTRE - Efsane boksör Muhammed Ali | İnançlarından asla taviz vermedi

PORTRE - Efsane boksör Muhammed Ali | İnançlarından asla taviz vermedi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2021 14:05
Güncelleme:05.09.2021 14:05
Efsane boksör Muhammed Ali 61 yıl önce bugün 1960 Roma Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmıştı. Ancak olimpiyatlardan döndükten iki gün sonra bir lokantada sadece beyazlara servis yapıldığını öğrenince altın madalyasını Ohio Nehri'ne attı. İşte hem sporculuk anlayışı hem de politik unutulmaz izler bırakan Muhammed Ali'nin yaşamından önemli kesitler...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Efsane boksör Muhammed Ali
Efsane boksör Muhammed Ali
Özel devlet koruması altında! Binden fazla…
Özel devlet koruması altında! Binden fazla…
Bülent Ersoy’un orkestrası mahsur kaldı!
Bülent Ersoy’un orkestrası mahsur kaldı!
İETT otobüsüne tekmeli saldırı
İETT otobüsüne tekmeli saldırı
İşte 6 Eylül kuralları
İşte 6 Eylül kuralları
Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabı tanıtıldı
Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabı tanıtıldı
Yüz yüze eğitim hangi tedbirlerle yapılacak?
Yüz yüze eğitim hangi tedbirlerle yapılacak?
Vapurdan denize düşen adam hayatını kaybetti
Vapurdan denize düşen adam hayatını kaybetti
Kolajen eksikliğinin belirtileri neler?
Kolajen eksikliğinin belirtileri neler?
Korkunç anlar! Dev balina...
Korkunç anlar! Dev balina...
Silivri’deki yangın kundaklama mı?
Silivri'deki yangın kundaklama mı?
Düğünde hayrete düşüren olay!
Düğünde hayrete düşüren olay!
Daha Fazla Video Göster