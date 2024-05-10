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Motive mahlaslı rapçinin konserinde tornavidalı ve bıçaklı saldırı: 2 genç yaralandı! "Niye selam vermediniz" kavgası

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 00:58
Samsun'da Motive mahlaslı rapçi Tolga Can Serbes'in konserine gençler tornavida ve bıçaklı saldırıya uğradığı. Yaralı gençler, "Niye selam vermediniz" diyen tanımadıkları şahısların tornavida ve bıçakla saldırdıklarını söylediler.
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