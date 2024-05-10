Motive mahlaslı rapçinin konserinde tornavidalı ve bıçaklı saldırı: 2 genç yaralandı! "Niye selam vermediniz" kavgası

Samsun'da Motive mahlaslı rapçi Tolga Can Serbes'in konserine gençler tornavida ve bıçaklı saldırıya uğradığı. Yaralı gençler, "Niye selam vermediniz" diyen tanımadıkları şahısların tornavida ve bıçakla saldırdıklarını söylediler.

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