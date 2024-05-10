10 Mayıs 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
19 yaşındaki genç kendisini 5’inci kattan attı!
İlçenin Aydınlar Mahallesi’nde bir apartmanda 19 yaşındaki İ.B. adlı genç, yanında bulunan erkek arkadaşıyla birlikte Z.Ç. adlı kız arkadaşının bulunduğu eve gitti. İ.B. ve erkek arkadaşı, Z.Ç.’nin 5’inci katta bulunduğu eve girdiğinde karşılarında Z.Ç.’nin kız arkadaşını gördü. İ.B., sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Z.Ç’nin evde bulunan kız arkadaşını evden kovdu. Z.Ç.’nin kız arkadaşı, Z.Ç.’nin zorla evde tutulduğunu Beden Eğitimi Öğretmeni Gülfem K.’ye söyledi. Gülfem K. beraberinde Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Doymaz ile birlikte Z.Ç.’nin bulunduğu daireye gitti. İ.B. , Beden Eğitimi Öğretmeni Gülfem K. ve beraberinde Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Doymaz’ın kapıyı çaldığını duyduktan sonra kendisini 5’inci kattan aşağı attı. Ağır yaralanan İ.B., Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İ.B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.