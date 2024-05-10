13 il için fırtına uyarısı! Çamur yağmuruna dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için toz taşınımı, sağanak yağış ve çamur yağmuru uyarısı yaptı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.

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