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13 il için fırtına uyarısı! Çamur yağmuruna dikkat

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 08:59
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için toz taşınımı, sağanak yağış ve çamur yağmuru uyarısı yaptı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
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13 il için fırtına uyarısı!
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